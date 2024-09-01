Медведев: «Игроки «Зенита» не хотят сидеть рядом с Соболевым? Проблем в раздевалке нет»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что российские игроки сине-бело-голубых не захотели в раздевалке садиться рядом с форвардом Александром Соболевым.

«У команды три дня выходных. Проблем в раздевалке нет, быть не может и не будет», — приводит слова Медведева Sport24.

По информации Евро-футбол.ру, подобный инцидент действительно произошел в раздевалке, но носил шуточный характер.

«Зенит» объявил о переходе Соболева 30 августа. 27-летний нападающий подписал контракт по схеме 3+1. Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.