В воскресенье, 23 октября, состоится матч 14-го тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА.

Встреча пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Оренбург» после 13 туров занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. ЦСКА идет четвертым — 25 очков.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.