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Защитник «Динамо» Кутицкий: «В опорной зоне интереснее. Можно подключиться и забить»

Футболист «Динамо» Кутицкий назвал любимую позицию на поле
Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал любимую позицию на поле.

— В последних матчах вы играете в центре поля, новая позиция.

— Да в принципе это не новая позиция. Я и при Сандро (Шварце) наигрывался там, в принципе ничего нового.

— Это связано с тем, что много новых защитников в команде?

— Нет, просто до этого играл в опорной зоне. Ничего нового.

— Где интереснее играть?

— Конечно, в опоре. Там ближе к нападению. Можно подключиться и забить иногда, развить атаки.

— Когда ждать гол?

— В будущем!

22 октября бело-голубые в гостях победили «Локомотив» в 14-м туре РПЛ (3:1). «Динамо» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
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Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
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2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
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22.10 16:30
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22.10 19:00
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