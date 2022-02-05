«Оренбург» арендовал 17-летнего полузащитника «Зенита»

Как стало известно «СЭ», «Оренбург» арендовал полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева до конца сезона.

В ноябре игрок продлил контракт с питерским клубом, заключив новое долгосрочное соглашение. Новый контракт Дмитрия Васильева рассчитан до сезона-2024/25.

В сезоне-2021/22 Дмитрий Васильев провел 9 матчей в ЮФЛ-1 (6 голов, 2 голевые передачи), 3 матча в ФНЛ-2, 3 матча в М-Лиге и 1 матч в Юношеской лиге УЕФА.