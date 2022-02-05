Классен и Жиго получили микротравмы и не сыграют с «Джохором»

Новичок «Спартака» Леон Классен, а также защитник Самуэль Жиго получили микротравмы. По словам главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова, ничего серьезного.

«Классен и Жиго — микротравмы, ничего серьезного, но врачи решили их пока поберечь», — сообщил Зеленов.

Напомним, Классен получил повреждение еще в товарищеском матче против «Слована» 28 января. Тогда 21-летний игрок проводил первый матч в составе красно-белых.

Сегодня, 5 февраля, «Спартак» проведет контрольный матч против малайзийского «Джохора» (начало — в 16.00 мск.).