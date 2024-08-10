«Оренбург» — «Акрон»: Мансилья и Бакаев сыграют с первых минут

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Стали известны составы «Оренбурга» и «Акрона» на матч 4-го тура РПЛ.

«Оренбург»: Сысуев, Малых, Сидоров, Хотулев, Перес, Башич, Марин, Флорентин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

«Акрон»: Волков, Савичев, Димоски, Эсковаль, Пауло Витор, Палиенко, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Тимошенко.

Матч пройдет в Оренбурге и начнется в 17:40 мск.