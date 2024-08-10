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Сегодня, 16:53

Капитан «Оренбурга» Малых сравнил шансы претендентов на победу в РПЛ

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Защитник и капитан «Оренбурга» Андрей Малых оценил шансы команд в борьбе за победу в новом сезоне РПЛ.

«На сегодняшний день трудно говорить о том, кто сможет составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Еще сыграно не так много матчей. ЦСКА? Посмотрим, как они будут проявлять себя на дистанции. Но сейчас, конечно, «Зенит» выделяется на фоне остальных команд. И по результату, и по игре, и по тому, как они по всем командам проходятся. С ними пока тяжело тягаться», — цитирует Малых Legalbet.

После 3-х туров лидером турнирной таблицы чемпионата России является «Зенит», набравший 9 очков. Московское «Динамо», уступающее ему по дополнительным показателям, с 9 баллами находится на 2-м месте. 3-е занимает ЦСКА, на его счету 7 очков.

Источник: Legalbet
Андрей Малых
РПЛ
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
2
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
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30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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