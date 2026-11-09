Opta: «Спартак» выигрывал чемпионат России каждый раз, когда пропускал меньше 12 голов после 14 туров
«Спартак» выигрывал чемпионат России каждый раз, когда пропускал меньше 12 голов после 14 туров, сообщает аналитический портал Opta Sports в своем Telegram-канале.
В текущем сезоне РПЛ «Спартак» пропускает меньше всех (11 голов), что является их лучшим результатом после 14 туров с чемпионского сезона-2016/17 (8 голов).
В целом это десятый случай, когда «Спартак» пропустил меньше 12 голов после 14 туров в чемпионате России. В каждом из предыдущих девяти красно-белые в итоге взяли золото (1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 и 2016/17).
В воскресенье, 8 ноября, «Спартак» на своем поле обыграл «Акрон» (2:1). После 14 туров команда Хуана Карседо занимает третье место, набрав 29 очков. Отставание от лидирующего «Зенита», который пропустил 15 голов, составляет два очка.
В следующем туре «Спартак» 22 ноября в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3