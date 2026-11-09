Opta: «Спартак» выигрывал чемпионат России каждый раз, когда пропускал меньше 12 голов после 14 туров

«Спартак» выигрывал чемпионат России каждый раз, когда пропускал меньше 12 голов после 14 туров, сообщает аналитический портал Opta Sports в своем Telegram-канале.

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» пропускает меньше всех (11 голов), что является их лучшим результатом после 14 туров с чемпионского сезона-2016/17 (8 голов).

В целом это десятый случай, когда «Спартак» пропустил меньше 12 голов после 14 туров в чемпионате России. В каждом из предыдущих девяти красно-белые в итоге взяли золото (1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 и 2016/17).

В воскресенье, 8 ноября, «Спартак» на своем поле обыграл «Акрон» (2:1). После 14 туров команда Хуана Карседо занимает третье место, набрав 29 очков. Отставание от лидирующего «Зенита», который пропустил 15 голов, составляет два очка.

В следующем туре «Спартак» 22 ноября в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо».