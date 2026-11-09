Кураньи: «Кокорин в «Динамо» был на 100 процентов профессионалом? На 90»
Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи в интервью «РБ Спорт» оценил карьеру 35-летнего форварда Александра Кокорина, который после ухода из «Ариса» летом 2026 года остается без клуба.
— Пора объявлять о завершении карьеры?
— Он достиг того возраста, в котором заканчивают карьеру. Но, возможно, попытается найти еще какие-то варианты.
— Из него получился бы хороший тренер?
— Однозначно, если будет учиться. Любой футболист может стать тренером.
— Все говорили, что Кокорин мог бы играть чуть ли не в «Реале», но растратил свой талант. Согласны?
— У него был огромный талант, который мог бы позволить ему играть в намного больших клубах. Но иногда получается вот так.
— А как именно он растратил свой талант?
— Не растратил, он играл в «Фиорентине», в «Динамо», в «Зените». В его послужном списке отличные команды. Просто он мог забраться еще выше, но что-то упустил в своей карьере.
— Когда вы играли вместе в «Динамо», был ли он на сто процентов профессионалом?
— Примерно на девяносто процентов.
На счету Кураньи и Кокорина — 108 совместных матчей в составе «Динамо» в 2010-2015 годах. Помимо «Динамо» и «Ариса» Кокорин в разные годы выступал за «Анжи», «Зенит», «Сочи», «Спартак» и «Фиорентину».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3