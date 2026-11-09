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Кураньи: «Кокорин в «Динамо» был на 100 процентов профессионалом? На 90»

Алексей Михайлов

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи в интервью «РБ Спорт» оценил карьеру 35-летнего форварда Александра Кокорина, который после ухода из «Ариса» летом 2026 года остается без клуба.

— Пора объявлять о завершении карьеры?

— Он достиг того возраста, в котором заканчивают карьеру. Но, возможно, попытается найти еще какие-то варианты.

— Из него получился бы хороший тренер?

— Однозначно, если будет учиться. Любой футболист может стать тренером.

— Все говорили, что Кокорин мог бы играть чуть ли не в «Реале», но растратил свой талант. Согласны?

— У него был огромный талант, который мог бы позволить ему играть в намного больших клубах. Но иногда получается вот так.

— А как именно он растратил свой талант?

— Не растратил, он играл в «Фиорентине», в «Динамо», в «Зените». В его послужном списке отличные команды. Просто он мог забраться еще выше, но что-то упустил в своей карьере.

— Когда вы играли вместе в «Динамо», был ли он на сто процентов профессионалом?

— Примерно на девяносто процентов.

На счету Кураньи и Кокорина — 108 совместных матчей в составе «Динамо» в 2010-2015 годах. Помимо «Динамо» и «Ариса» Кокорин в разные годы выступал за «Анжи», «Зенит», «Сочи», «Спартак» и «Фиорентину».

Источник: «РБ Спорт»
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