Умяров — о вратарских навыках: «Прыгать за мячами я бы мог»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос «СЭ» о своих вратарских навыках.

— Наверное, прыгать за мячами я бы мог. Но насколько это получалось бы, тяжело представить (смеется), — сказал Умяров «СЭ».

Ранее в матче 14-го тура РПЛ против «Акрона» (2:1) голкипер «Спартака» Александр Максименко получил красную карточку за подкат в нападающего тольяттинцев Артема Шуманского.

«Спартак» с 29 очками после 14 матчей занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Следующий матч «Спартак» проведет 22 ноября против махачкалинского «Динамо».