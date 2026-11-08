Максименко придумал «Спартаку» нервную концовку, но усилий Барко хватило для победы над «Акроном»
Принято считать, что нынешний «Спартак» — при всех его проблемах в матчах с топ-соперниками — стабильно берет очки против команд из второй части таблицы. Так что в воскресенье уровень ожиданий был соответствующим, и красно-белые довольно быстро могли оправдать надежды. Зобнин с Угальде здорово разыграли комбинацию на третьего, но Солари не лучшим образом обработал передачу. Это лишило аргентинца свободного пространства, и мяч на себя в падении сумел принять Эшковал.
Только в дальнейшем события развивались совсем не так, как прогнозировалось, потому что «Акрон» принял вызов и решил посостязаться с фаворитом в открытой игре. Сразу вспомнилось мартовское безумие в Тушине, когда тольяттинцы отыграли отставание в два мяча и только на 88-й минуте победный удар нанес начавший воскресную встречу в запасе Маркиньос (4:3). Сейчас за полчаса команды совместными усилиями наиграли как минимум на 2:2, и нули на табло выглядели недоразумением.
Но категорически против голевой феерии выступили вратари. Первым спас Максименко, в броске потащив выстрел Лончара из дальнего угла, хотя черногорец, которому через штрафную покатил мяч Пестряков, бил в противоход голкиперу. Потом Бокоев подставил Бистровича при розыгрыше от собственной штрафной, что обернулось выходом Жедсона Фернандеша один на один. Гудиев сыграл великолепно, но нельзя не признать — пытаясь решить эпизод самостоятельно, португалец проигнорировал Угальде при возможности вывести партнера на пустые ворота.
И ведь волжане могли за это наказать, организовав красивую атаку, где ключевую роль в очередной раз исполнил Пестряков. «Спартак» спасло то, что Шуманский с линии штрафной выстрелил в перекладину, а аплодисменты Срджана Благоевича в адрес своей команды выглядели показательно. Но все-таки к перерыву мяч оказался в сетке - имевший до этого неплохой момент Тедич поразил не чужие ворота, а собственные. Немного парадоксально, но — более чем заслуженно. Красно-белые опасно разыграли угловой, забрали подбор и организовали атаку вторым темпом, а мягкий заброс Умярова на автора голевого прострела Барко был великолепен.
Игра смотрелась на одном дыхании, и во второй половине матча в этом плане ничего не изменилось. Аплодисменты срывали даже в атаках, когда не удавалось довести дело до удара. Например, в случае с впечатляющим соло Барко, когда аргентинец великолепно исполнил все, за исключением перехваченного защитником прострела.
А забил в итоге «Акрон». Шуманский, который осенью хорош как в клубе, так и в сборной Белоруссии, эффектно обыграл своего оппонента, а Тедич исправился, поставив заслон для Лончара. Тому на свободном пространстве оставалось попасть с линии штрафной под дальнюю штангу.
Равновесие, впрочем, продержалось около семи минут, и в ключевой атаке Барко исполнил все идеально. Прошел в штрафную слева, стянув внимание на себя, и ассистировал Пруцеву, который с разворота поразил ближний угол. «Спартак» к моменту этого взятия ворот уже заметно превосходил соперника, регулярно накрывая тольяттинцев прессингом около их штрафной. Пруцев должен был закрывать игру после ошибки Эшковала, но Даниил не забил, а нервную концовку москвичам буквально на ровном месте организовал получивший вторую в сезоне красную карточку Максименко.
Голкипер вылетел за пределы штрафной в ситуации, которую контролировал Бабич, и снес Шуманского. Хорошо, что у Карседо остались замены, и ему пришлось одновременно жертвовать Зобниным и Барко. А красно-белым — переключиться с доминирующего футбола на глухую оборону. Практически все оставшееся до финального свистка время москвичи провели около собственной штрафной и сделали все, чтобы избавить Помазуна от серьезной работы. Тому в итоге пришлось остановить лишь один — в большей степени разминочный удар с дальней дистанции.
Неожиданно уверенная победа превратилась в нервную, что не отменяет трех набранных очков. «Спартак» по-прежнему в гонке за титулом: не отпустив в отрыв «Динамо» с «Зенитом», он оставил за спиной «Краснодар» и ЦСКА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
2
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
7
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
12
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|1 : 0
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|4 : 2
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|2 : 0
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|2 : 1
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3