Максименко придумал «Спартаку» нервную концовку, но усилий Барко хватило для победы над «Акроном»

Красно-белые взяли свои очки.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

08 ноября, 16:15. Лукойл Арена (Москва)

Принято считать, что нынешний «Спартак» — при всех его проблемах в матчах с топ-соперниками — стабильно берет очки против команд из второй части таблицы. Так что в воскресенье уровень ожиданий был соответствующим, и красно-белые довольно быстро могли оправдать надежды. Зобнин с Угальде здорово разыграли комбинацию на третьего, но Солари не лучшим образом обработал передачу. Это лишило аргентинца свободного пространства, и мяч на себя в падении сумел принять Эшковал.

Только в дальнейшем события развивались совсем не так, как прогнозировалось, потому что «Акрон» принял вызов и решил посостязаться с фаворитом в открытой игре. Сразу вспомнилось мартовское безумие в Тушине, когда тольяттинцы отыграли отставание в два мяча и только на 88-й минуте победный удар нанес начавший воскресную встречу в запасе Маркиньос (4:3). Сейчас за полчаса команды совместными усилиями наиграли как минимум на 2:2, и нули на табло выглядели недоразумением.

Но категорически против голевой феерии выступили вратари. Первым спас Максименко, в броске потащив выстрел Лончара из дальнего угла, хотя черногорец, которому через штрафную покатил мяч Пестряков, бил в противоход голкиперу. Потом Бокоев подставил Бистровича при розыгрыше от собственной штрафной, что обернулось выходом Жедсона Фернандеша один на один. Гудиев сыграл великолепно, но нельзя не признать — пытаясь решить эпизод самостоятельно, португалец проигнорировал Угальде при возможности вывести партнера на пустые ворота.

И ведь волжане могли за это наказать, организовав красивую атаку, где ключевую роль в очередной раз исполнил Пестряков. «Спартак» спасло то, что Шуманский с линии штрафной выстрелил в перекладину, а аплодисменты Срджана Благоевича в адрес своей команды выглядели показательно. Но все-таки к перерыву мяч оказался в сетке - имевший до этого неплохой момент Тедич поразил не чужие ворота, а собственные. Немного парадоксально, но — более чем заслуженно. Красно-белые опасно разыграли угловой, забрали подбор и организовали атаку вторым темпом, а мягкий заброс Умярова на автора голевого прострела Барко был великолепен.

Игра смотрелась на одном дыхании, и во второй половине матча в этом плане ничего не изменилось. Аплодисменты срывали даже в атаках, когда не удавалось довести дело до удара. Например, в случае с впечатляющим соло Барко, когда аргентинец великолепно исполнил все, за исключением перехваченного защитником прострела.

А забил в итоге «Акрон». Шуманский, который осенью хорош как в клубе, так и в сборной Белоруссии, эффектно обыграл своего оппонента, а Тедич исправился, поставив заслон для Лончара. Тому на свободном пространстве оставалось попасть с линии штрафной под дальнюю штангу.

Равновесие, впрочем, продержалось около семи минут, и в ключевой атаке Барко исполнил все идеально. Прошел в штрафную слева, стянув внимание на себя, и ассистировал Пруцеву, который с разворота поразил ближний угол. «Спартак» к моменту этого взятия ворот уже заметно превосходил соперника, регулярно накрывая тольяттинцев прессингом около их штрафной. Пруцев должен был закрывать игру после ошибки Эшковала, но Даниил не забил, а нервную концовку москвичам буквально на ровном месте организовал получивший вторую в сезоне красную карточку Максименко.

Голкипер вылетел за пределы штрафной в ситуации, которую контролировал Бабич , и снес Шуманского. Хорошо, что у Карседо остались замены, и ему пришлось одновременно жертвовать Зобниным и Барко. А красно-белым — переключиться с доминирующего футбола на глухую оборону. Практически все оставшееся до финального свистка время москвичи провели около собственной штрафной и сделали все, чтобы избавить Помазуна от серьезной работы. Тому в итоге пришлось остановить лишь один — в большей степени разминочный удар с дальней дистанции.