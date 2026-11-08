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Спартак — Акрон 2:1: результат и обзор матча 14 тура РПЛ 8 ноября 2026 — видео голов

Максименко придумал «Спартаку» нервную концовку, но усилий Барко хватило для победы над «Акроном»

«Спартак» дома обыграл «Акрон» в 14-м туре РПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Красно-белые взяли свои очки.
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
08 ноября, 16:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:1
Акрон

Принято считать, что нынешний «Спартак» — при всех его проблемах в матчах с топ-соперниками — стабильно берет очки против команд из второй части таблицы. Так что в воскресенье уровень ожиданий был соответствующим, и красно-белые довольно быстро могли оправдать надежды. Зобнин с Угальде здорово разыграли комбинацию на третьего, но Солари не лучшим образом обработал передачу. Это лишило аргентинца свободного пространства, и мяч на себя в падении сумел принять Эшковал.

Только в дальнейшем события развивались совсем не так, как прогнозировалось, потому что «Акрон» принял вызов и решил посостязаться с фаворитом в открытой игре. Сразу вспомнилось мартовское безумие в Тушине, когда тольяттинцы отыграли отставание в два мяча и только на 88-й минуте победный удар нанес начавший воскресную встречу в запасе Маркиньос (4:3). Сейчас за полчаса команды совместными усилиями наиграли как минимум на 2:2, и нули на табло выглядели недоразумением.

Футболисты &laquo;Спартка&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo;.«Спартак» против топов и всех остальных — две разные команды. Почему так происходит?

Но категорически против голевой феерии выступили вратари. Первым спас Максименко, в броске потащив выстрел Лончара из дальнего угла, хотя черногорец, которому через штрафную покатил мяч Пестряков, бил в противоход голкиперу. Потом Бокоев подставил Бистровича при розыгрыше от собственной штрафной, что обернулось выходом Жедсона Фернандеша один на один. Гудиев сыграл великолепно, но нельзя не признать — пытаясь решить эпизод самостоятельно, португалец проигнорировал Угальде при возможности вывести партнера на пустые ворота.

И ведь волжане могли за это наказать, организовав красивую атаку, где ключевую роль в очередной раз исполнил Пестряков. «Спартак» спасло то, что Шуманский с линии штрафной выстрелил в перекладину, а аплодисменты Срджана Благоевича в адрес своей команды выглядели показательно. Но все-таки к перерыву мяч оказался в сетке - имевший до этого неплохой момент Тедич поразил не чужие ворота, а собственные. Немного парадоксально, но — более чем заслуженно. Красно-белые опасно разыграли угловой, забрали подбор и организовали атаку вторым темпом, а мягкий заброс Умярова на автора голевого прострела Барко был великолепен.

Игра смотрелась на одном дыхании, и во второй половине матча в этом плане ничего не изменилось. Аплодисменты срывали даже в атаках, когда не удавалось довести дело до удара. Например, в случае с впечатляющим соло Барко, когда аргентинец великолепно исполнил все, за исключением перехваченного защитником прострела.

А забил в итоге «Акрон». Шуманский, который осенью хорош как в клубе, так и в сборной Белоруссии, эффектно обыграл своего оппонента, а Тедич исправился, поставив заслон для Лончара. Тому на свободном пространстве оставалось попасть с линии штрафной под дальнюю штангу.

Равновесие, впрочем, продержалось около семи минут, и в ключевой атаке Барко исполнил все идеально. Прошел в штрафную слева, стянув внимание на себя, и ассистировал Пруцеву, который с разворота поразил ближний угол. «Спартак» к моменту этого взятия ворот уже заметно превосходил соперника, регулярно накрывая тольяттинцев прессингом около их штрафной. Пруцев должен был закрывать игру после ошибки Эшковала, но Даниил не забил, а нервную концовку москвичам буквально на ровном месте организовал получивший вторую в сезоне красную карточку Максименко.

Голкипер вылетел за пределы штрафной в ситуации, которую контролировал Бабич, и снес Шуманского. Хорошо, что у Карседо остались замены, и ему пришлось одновременно жертвовать Зобниным и Барко. А красно-белым — переключиться с доминирующего футбола на глухую оборону. Практически все оставшееся до финального свистка время москвичи провели около собственной штрафной и сделали все, чтобы избавить Помазуна от серьезной работы. Тому в итоге пришлось остановить лишь один — в большей степени разминочный удар с дальней дистанции.

Александр Максименко.Максименко снова получил красную карточку. Второй раз за месяц удалился за фол за пределами штрафной

Неожиданно уверенная победа превратилась в нервную, что не отменяет трех набранных очков. «Спартак» по-прежнему в гонке за титулом: не отпустив в отрыв «Динамо» с «Зенитом», он оставил за спиной «Краснодар» и ЦСКА.

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Александр Максименко
Данил Пруцев
Эсекьель Барко
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
7
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург 2 : 0
8.11 16:15 Спартак – Акрон 2 : 1
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
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