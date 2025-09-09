Определены претенденты на звание лучшего тренера первых двух месяцев РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила список кандидатов на звание лучшего тренера по итогам первых двух месяцев сезона-2025/26.

За награду поборются:

Мурад Мусаев из «Краснодара» (16 очков, 7 матчей, первое место)

Фабио Челестини из ЦСКА (15 очков, 7 матчей, второе место)

Андрей Талалаев из «Балтики» (15 очков, 7 матчей, третье место)

Михаил Галактионов из «Локомотива» (15 очков, 7 матчей, четвертое место)

Станислав Черчесов из «Ахмата» (8 очков, 4 матча, 10-е место).

Голосование пройдет в три этапа: среди легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае, если три разных тренера получат наибольшее количество голосов, победителем станет тот, кого выберут легенды РПЛ.