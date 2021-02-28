Онопко назвал причины поражения ЦСКА от «Локомотива»
Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал «СЭ» поражение армейцев от «Локомотива» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ (0:2).
«В целом мне игра ЦСКА понравилась, результат — нет. Не забили — это минус, но они не остановились, моменты были даже при счете 2:0. Если говорить о психологии, то в совокупности, гол на 6-ой минуте от Лисаковича, отсутствие капитана, центрального защитника тоже сказывается. Но это футбол, всегда есть потери», — сказал Онопко «СЭ».
Также Онопко добавил, что ЦСКА пытался что-то искать на флангах, но «Локомотив» играл уже по счету, зная, как играть с армейцами.
«Гильерме быстро вводил мяч, чтобы поймать на контратаке. Гол Крыховяка тоже было тяжело взять — хороший удар, мастерство. Во втором же тайме ЦСКА колоссально изменился: армейцы заставили сеть «Локо» в глухую оборону, атаковали большими силами — были моменты у Чалова, Кучаева, но тут уже вопрос реализации. Влашич не забил пенальти, это тоже на руку нам не сыграло. Пропущенные голы не говорят только об ошибках в обороне или вратаря, нужно смотреть, что предшествовало голу за секунд 5-10 до этого», — добавил Онопко.
Ранее, 27 февраля, «Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 2:0 в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. В составе армейцев отсутствовали Игорь Акинфеев и Игорь Дивеев.
(Екатерина Звенигородская)
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