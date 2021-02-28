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Шатов и Бегич пропустят матч «Рубина» с «Зенитом» из-за перебора желтых карточек

14:33
Олег Шатов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Шатов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Рубина» Олег Шатов и защитник Сильвие Бегич получили желтые карточки в матче 20-го тура со «Спартаком» (0:0, первый тайм). Таким образом, футболисты пропустят следующую игру команды.

8 марта «Рубин» сыграет с «Зенитом» в матче 21-го тура чемпионата России. Начало — в 18.30 по московскому времени.

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