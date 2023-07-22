Олусегун: «Я решил, что останусь в России. Мне здесь комфортнее»
Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение остаться в «Краснодаре».
Ранее президент футбольного клуба «Виста» Тигран Мкртчян заявил «СЭ», что порекомендовал игроку остаться в «Краснодаре».
— Да, я действительно общался с президентом «Висты» Тиграном Мкртчяном. Поддерживаем связь, но не каждый день. Он мне порекомендовал остаться в России, и я согласился, на это согласилась и моя семья.
— После Кубка России вы сказали всем, что это был последний матч за «Краснодар». Как они отреагировали на это?
— Я решил, что останусь в России, поговорил со своей семьей и думаю, что останусь в России — мне здесь комфортнее, мне надо больше играть в РПЛ, — сказал Олусегун «СЭ».
Олусегун выступает за «Краснодар» с июля прошлого года. В минувшем сезоне РПЛ 21-летний форвард провел 24 матча, забил 5 голов и отметился 2 результативными передачами.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
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|3-1
|3
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2
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
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Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|
|
Федор Смолов
Динамо
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1