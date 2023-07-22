Олусегун: «Я решил, что останусь в России. Мне здесь комфортнее»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение остаться в «Краснодаре».

Ранее президент футбольного клуба «Виста» Тигран Мкртчян заявил «СЭ», что порекомендовал игроку остаться в «Краснодаре».

— Да, я действительно общался с президентом «Висты» Тиграном Мкртчяном. Поддерживаем связь, но не каждый день. Он мне порекомендовал остаться в России, и я согласился, на это согласилась и моя семья.

— После Кубка России вы сказали всем, что это был последний матч за «Краснодар». Как они отреагировали на это?

— Я решил, что останусь в России, поговорил со своей семьей и думаю, что останусь в России — мне здесь комфортнее, мне надо больше играть в РПЛ, — сказал Олусегун «СЭ».

Олусегун выступает за «Краснодар» с июля прошлого года. В минувшем сезоне РПЛ 21-летний форвард провел 24 матча, забил 5 голов и отметился 2 результативными передачами.