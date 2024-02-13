Дасаев прокомментировал уровень российской вратарской школы

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал уровень российской вратарской школы, сравнив с советской.

«Всегда говорил, что советская школа вратарей была одной из лучших в мире. На данный момент не вижу ни одного российского голкипера, который мог играть в европейских чемпионатах. Почему мы говорим, что советская школа вратарей была лучшая? Возьмите Петра Чеха и Клаудио Таффарела из сборной Бразилии — они играли по методу советских вратарей. Когда я с ними встречался, они мне говорили: «Мы все взяли от вас». Поэтому это не пустые слова», — приводит слова Дасаева Metaratings.ru.

На предыдущий учебно-тренировочный сбор национальной команды России главный тренер Валерий Карпин вызвал трех голкиперов: Матвея Сафонова («Краснодар»), Илью Лантратова («Локомотив») и Артура Нигматуллина («Пари НН»).