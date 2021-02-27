«Локомотив» шесть лет не проигрывает ЦСКА на своем поле
«Локомотив» продлил свою беспроигрышную серию против ЦСКА на «РЖД Арене» до шести матчей (+3=3, мячи 9-5). В последний раз железнодорожники уступали в дерби на своем поле в мае 2015 года. Тогда победу армейцам принесли точные удары Алана Дзагоева, Зорана Тошича и Бибраса Натхо, а в составе команды Миодрага Божовича отличился Умар Ньясс.
Последние шесть матчей «Локомотива» против ЦСКА на своем поле в чемпионате России
|
Дата
|
Тренер Локомотива
|
Тренер ЦСКА
|
Счет
|
Авторы голов
|
16.04.2016
|
Игорь Черевченко
|
Леонид Слуцкий
|
1:1
|
Чорлука — Оланаре
|
23.10.2016
|
Юрий Семин
|
Леонид Слуцкий
|
1:0
|
Майкон
|
05.11.2017
|
Юрий Семин
|
Виктор Гончаренко
|
2:2
|
Ант.Миранчук, Мануэл Фернандеш — Витинью, Натхо
|
20.04.2019
|
Юрий Семин
|
Виктор Гончаренко
|
1:1
|
Хеведес — Чалов
|
16.07.2020
|
Марко Николич
|
Виктор Гончаренко
|
2:1
|
Ал.Миранчук-2 — Влашич
|
27.02.2021
|
Марко Николич
|
Виктор Гончаренко
|
2:0
|
Лисакович, Крыховяк
Итого: +3=3-0, мячи 9-5
(Денис Аль-Юсифи)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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