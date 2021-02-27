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«Локомотив» шесть лет не проигрывает ЦСКА на своем поле

22:42
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«Локомотив» продлил свою беспроигрышную серию против ЦСКА на «РЖД Арене» до шести матчей (+3=3, мячи 9-5). В последний раз железнодорожники уступали в дерби на своем поле в мае 2015 года. Тогда победу армейцам принесли точные удары Алана Дзагоева, Зорана Тошича и Бибраса Натхо, а в составе команды Миодрага Божовича отличился Умар Ньясс.

Последние шесть матчей «Локомотива» против ЦСКА на своем поле в чемпионате России

Дата

Тренер Локомотива

Тренер ЦСКА

Счет

Авторы голов

16.04.2016

Игорь Черевченко

Леонид Слуцкий

1:1

Чорлука — Оланаре

23.10.2016

Юрий Семин

Леонид Слуцкий

1:0

Майкон

05.11.2017

Юрий Семин

Виктор Гончаренко

2:2

Ант.Миранчук, Мануэл Фернандеш — Витинью, Натхо

20.04.2019

Юрий Семин

Виктор Гончаренко

1:1

Хеведес — Чалов

16.07.2020

Марко Николич

Виктор Гончаренко

2:1

Ал.Миранчук-2 — Влашич

27.02.2021

Марко Николич

Виктор Гончаренко

2:0

Лисакович, Крыховяк

Итого: +3=3-0, мячи 9-5

(Денис Аль-Юсифи)

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