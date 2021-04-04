Алексей Поляков вернулся в «Локомотив» на тренерскую должность
Алексей Поляков стал тренером вратарей молодежного состава «Локомотива», сообщает сайт московского клуба.
«Эмоции от возвращения самые положительные. Вернулся, скажем так, домой. Уже в который раз, даже не помню, в какой именно. Здесь знакома практически каждая дорожка. Могу ходить с закрытыми глазами. Ребят я помню еще по академии. Их уровень, конечно же, вырос в разы. Давно их не видел и рад вернуться к работе с ними», — сказал Поляков.
Ранее Поляков занимал должность тренера вратарей в московском «Торпедо».
Поляков будучи игроком выступал в системе «Локомотива» с 1995 по 2008 год. Голкипер завершил карьеру футболиста в 2012 году во второй команде московского клуба, с 2016 по 2019 год он работал тренером вратарей во второй и основной команде железнодорожников.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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