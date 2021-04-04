Алексей Поляков вернулся в «Локомотив» на тренерскую должность

Алексей Поляков стал тренером вратарей молодежного состава «Локомотива», сообщает сайт московского клуба.

«Эмоции от возвращения самые положительные. Вернулся, скажем так, домой. Уже в который раз, даже не помню, в какой именно. Здесь знакома практически каждая дорожка. Могу ходить с закрытыми глазами. Ребят я помню еще по академии. Их уровень, конечно же, вырос в разы. Давно их не видел и рад вернуться к работе с ними», — сказал Поляков.

Ранее Поляков занимал должность тренера вратарей в московском «Торпедо».

Поляков будучи игроком выступал в системе «Локомотива» с 1995 по 2008 год. Голкипер завершил карьеру футболиста в 2012 году во второй команде московского клуба, с 2016 по 2019 год он работал тренером вратарей во второй и основной команде железнодорожников.