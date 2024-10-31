Кухарчук: «Очень много российских тренеров, которым не дают шансов»

Полузащтник «Ротора» Илья Кухарчук считет, что Сергей Юран поятнет пост главного тренера «Спортинга».

«Сергей Николаевич играл и жил в Португалии, поэтому было бы круто, если бы он возглавил «Спортинг». Конечно, это возможно. Что в нашей жизни бывает невозможно? Не зря Дима Билан поет, что «невозможное возможно».

Сергей Николаевич не тренировал большие клубы, потому что ему шанса не давали. Я играю сейчас в «Роторе» — тут есть талантливые ребята, которые, например, потянут уровень «Спортинга». Надо быть в нужное время в нужном месте — от этого многое зависит. Сергей Юран 100 процентов потянет уровень «Спортинга». Очень много российских тренеров, которым не дают шансов — Сергей Николаевич входит в их число», — цитирует «РБ Спорт» Юрана.