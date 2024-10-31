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Сегодня, 02:55

Кухарчук: «Очень много российских тренеров, которым не дают шансов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащтник «Ротора» Илья Кухарчук считет, что Сергей Юран поятнет пост главного тренера «Спортинга».

«Сергей Николаевич играл и жил в Португалии, поэтому было бы круто, если бы он возглавил «Спортинг». Конечно, это возможно. Что в нашей жизни бывает невозможно? Не зря Дима Билан поет, что «невозможное возможно».

Сергей Николаевич не тренировал большие клубы, потому что ему шанса не давали. Я играю сейчас в «Роторе» — тут есть талантливые ребята, которые, например, потянут уровень «Спортинга». Надо быть в нужное время в нужном месте — от этого многое зависит. Сергей Юран 100 процентов потянет уровень «Спортинга». Очень много российских тренеров, которым не дают шансов — Сергей Николаевич входит в их число», — цитирует «РБ Спорт» Юрана.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-kuharchuk-yuran-100-potyanet-uroven-sportinga-pochemu-net/
Илья Кухарчук
Сергей Юран
Футбол
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 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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