Ольга Бузова: "Переспала бы с Тарасовым: свое г***о, родное"

Известная певица Ольга Бузова стала героиней youtube-шоу "Поцеловать/Переспать/Убрать!". Ей нужно было выбрать между тремя мужчинами: полузащитником "Локомотива" Дмитрием Тарасовым, рэпером T-Killah и блогером Амираном Сардаровым.

- С Тарасовым я бы, конечно, переспала. Свое г***о, родное, - сказала Бузова. - Вроде бы ничего плохого не делаешь. У нас все было, шесть лет потрясающих. Даже иногда... Вроде, если мне не изменяет память. Хотя вроде бы все видела. Может, чего-то новенькое попробовать. Все знаю.

T-Killah? Точно нет. Для меня он был когда-то другом. И я вообще никогда даже в страшном сне не могу представить. И потом, он не является для меня мужчиной. Как и остальные.

Амирана поцеловала бы. Тогда получается, выбрала, что я сплю с Тарасовым? Хочу поменять решение. Давайте так: с Амираном бы я переспала. А можно всех убрать? Хотя чего Тарасова-то убирать? Пусть живет, мучается, смотрит на меня всю жизнь. Какую женщину он профукал. Пусть живет! Поцеловала бы я его, наверное. Даже прижала, сказала бы: "Дурачок ты мой, что же ты наделал?"

Напомним, Тарасов и Бузова состояли в браке с 2012 по 2016 год.

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