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Сегодня, 15:05

Терехин: «За результат надо спросить не только с Йокановича, но и с футболистов»

Терехин поделился мнением об отставке главного тренера «Динамо» Йокановича
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин поделился мнением об отставке главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича после крупного поражения от «Ахмата» (0:3).

«Как воспринял отставку Йокановича? Это было ожидаемо, потому что уже довольно давно «Динамо» играет совсем плохо. Все хуже и хуже. Надо было увольнять его раньше? Не исключено, что стоило снимать раньше. Но, видимо, руководство клуба чего-то ждало. Ну теперь уж как получилось. Но надо с футболистов тоже спросить за результат. Они-то что делают на поле? Команда не выкладывается в матчах? Конечно, не выкладывается. Футболисты очень плохо играют. И уже давно. Много критикуют оборону, но претензии есть не только к защитникам, потому что обороняется вся команда, а не три-четыре защитника и вратарь. Впереди тоже команда не играет так, как нужно. «Динамо» договорились с Николичем? Он нормально работал в «Локомотиве». Неплохой вариант. Но мне бы хотелось, чтобы дали поработать кому-то из своих динамовских тренеров. Я за российских специалистов. Не могу назвать фамилии, но таких тренеров много. Мне кажется, что с нашим тренером сейчас «Динамо» было бы выше в таблице. Но шанса поработать нашим специалистам пока не дают. Был Йоканович, теперь будет Николич. Посмотрим, что будет дальше с «Динамо», — приводит слова Терехина «Евро-Футбол.Ру».

54-летний Славиша Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022-го. Москвичи занимают седьмое место с 42 очками в РПЛ.

По данным «СЭ», новым главным тренером «Динамо» будет Марко Николич.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005123505_terehin_za_rezultat_nado_sprosit_ne_tolko_s_yokanovicha_no_i_s_futbolistov_oni-to_chto_delayut_na_pole
Олег Терехин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
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