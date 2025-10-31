Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Романцев — об иностранцах в РПЛ: «Зеленая улица качественным легионерам, а не безликим середнякам»

Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне иностранцев в чемпионате России.

— Как вы относитесь к тому, что нынешние успехи «Локомотива» порой связывают с выбором курса на создание команды из российских футболистов? Вы в работе когда-нибудь обращали на это внимание? Ведь было время, когда тренер Романцев не скрывал скептического отношения к легионерам.

— Я не против легионеров в нашем футболе. Но только тех, чей приезд делает чемпионат ярче, интереснее и у которых есть чему поучиться молодежи. Таких, как Халк, Промес, Данни, Вендел, Карвалью. Зеленая им улица, пусть приезжают и играют! А не безликим середнякам, которые просто тренируются и полируют скамейки. К сожалению, таких большинство. Но их везут — видимо, дело прибыльное. По прежнему верю, что в нашем футболе, как и в других видах спорта, немало своих талантов. В одном только моем Красноярске сколько мировых и олимпийских чемпионов выросло — борцы Ярыгин и Сайтиев, легкоатлетка Мастеркова, лыжница Медведева, биатлонисты Устюгов и Ростовцев, хоккеист Ломанов. В футболе, правда, поскромнее, но вполне можно похвалиться такими игроками, как Тарханов, Гладилин, Редкоус. Хотя, уверен и здесь таланты еще обязательно появятся.

Что касается успехов «Локомотива», то я не стал бы их объяснять только курсом на российский костяк команды. А вот то, что Михаил Галактионов дает возможность проявлять себя молодым Батракову, Пиняеву, Погостнову, Салтыкову, отметить стоит. И то, что они на примете у штаба сборной, говорит о многом. Теперь дело за опытом, которого им пока не хватает. И чем быстрее он придет, тем увереннее станет поступь команды к большим победам.

Олег Романцев&nbsp;&mdash; об&nbsp;увольнении Дмитрия Парфенова из &laquo;Торпедо&raquo;, сборной России, лимите и&nbsp;судьях.«Увольнение Парфенова из «Торпедо» через месяц работы — паноптикум!» Романцев — о сборной, лимите, судьях и легких деньгах

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Олег Романцев
РПЛ
Читайте также
Суд в Египте оправдал россиянина после обвинений в нарушении норм ислама
ВАР поставил пенальти, Соболев забил дважды, Глушенков довел дело до разгрома. Что случилось в матче «Зенит» &#8212; «Динамо»
В польском футболе громкий скандал: помощник Марчиняка рассказал правду о судействе
«Доктора, которые лечили отца, просто идиоты...» Не стало сына Эдуарда Стрельцова Игоря
На территории КНИТУ в Казани нашли немецкий танк для испытаний взрывчатки
США меняют политику в отношении израильских поселенцев в Палестине. Что нужно знать
Популярное видео
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров — история и формат ограничения в чемпионате России
Дюков: «Мы должны прислушиваться к тому, что говорят. Неважно, депутат или простой болельщик»
Борис Ротенберг — о лимите: «Легионеры должны быть высочайшего класса, задавать тон нашему футболу»
Дюков: «Футбол политизирован сильнее всех из-за своей популярности»
Дегтярев — о дальнейшем изменении лимита на легионеров в РПЛ: «Посмотрю, как они себя будут вести»
Талалаев оценил влияние ужесточения лимита на легионеров в РПЛ
Ротенберг — о лимите на легионеров в РПЛ: «Для меня важно, чтобы россияне играли на лидирующих позициях»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Романцев — о судействе: «В Сербии в ЭСК тоже одни иностранцы?»

Губерниев: «Зенит» пытается вернуть чемпионство, а это поколение «Локомотива» в принципе не знает, что есть такое»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости