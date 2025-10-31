Романцев — об иностранцах в РПЛ: «Зеленая улица качественным легионерам, а не безликим середнякам»
Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне иностранцев в чемпионате России.
— Как вы относитесь к тому, что нынешние успехи «Локомотива» порой связывают с выбором курса на создание команды из российских футболистов? Вы в работе когда-нибудь обращали на это внимание? Ведь было время, когда тренер Романцев не скрывал скептического отношения к легионерам.
— Я не против легионеров в нашем футболе. Но только тех, чей приезд делает чемпионат ярче, интереснее и у которых есть чему поучиться молодежи. Таких, как Халк, Промес, Данни, Вендел, Карвалью. Зеленая им улица, пусть приезжают и играют! А не безликим середнякам, которые просто тренируются и полируют скамейки. К сожалению, таких большинство. Но их везут — видимо, дело прибыльное. По прежнему верю, что в нашем футболе, как и в других видах спорта, немало своих талантов. В одном только моем Красноярске сколько мировых и олимпийских чемпионов выросло — борцы Ярыгин и Сайтиев, легкоатлетка Мастеркова, лыжница Медведева, биатлонисты Устюгов и Ростовцев, хоккеист Ломанов. В футболе, правда, поскромнее, но вполне можно похвалиться такими игроками, как Тарханов, Гладилин, Редкоус. Хотя, уверен и здесь таланты еще обязательно появятся.
Что касается успехов «Локомотива», то я не стал бы их объяснять только курсом на российский костяк команды. А вот то, что Михаил Галактионов дает возможность проявлять себя молодым Батракову, Пиняеву, Погостнову, Салтыкову, отметить стоит. И то, что они на примете у штаба сборной, говорит о многом. Теперь дело за опытом, которого им пока не хватает. И чем быстрее он придет, тем увереннее станет поступь команды к большим победам.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0