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Судейство

Романцев — о судействе: «В Сербии в ЭСК тоже одни иностранцы?»

Александр Львов
Обозреватель

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о судействе в РПЛ.

— На вопрос «СЭ», почему в экспертно-судейскую комиссию входят одни иностранцы, глава судейского корпуса Милорад Мажич ответил, что в ней должны трудиться только независимые эксперты. Получается, что российские специалисты могут проявлять предвзятость в оценке решений арбитров?

— Интересуясь моим мнением, вы сами и ответили на свой вопрос. Причем на все сто процентов правильно. По иному эта ситуация и не может восприниматься. И было бы любопытно узнать, как обстоят дела с этим вопросом, скажем, в той же Сербии, откуда родом господин Мажич, или в Англии с Италией? Там, в этой самой коллегии, тоже трудятся только иностранцы, или может и своим доверяют? Лично мне такой подход не нравится, поскольку не верю, что среди российских специалистов нет порядочных людей. Еще было бы интересно услышать, пользуются ли в названных странах в судейских делах полиграфом, который в народе кличут «детектором лжи»? Кстати, насколько мне известно, данные полиграфа в суде не учитываются, поскольку столь хитрый аппарат народ уже научился обманывать. Скажу лишь, что раз уж мы обсуждаем такую скользкую тему, как порядочность арбитров, значит, проблема судейства в нашем футболе относится к категории больных. Но ведь не из тех, что считается неизлечимой? И решать ее нужно не с помощью приглашения иностранцев и применением детекторов, а качественной и терпеливой работой по воспитанию арбитров. В мои игровые времена это были авторитетные и уважаемые люди. Причем судейство для них не было средством пополнения семейного бюджета, а просто любимым делом, которым они занимались, получая какие-то гроши в виде суточных. И сейчас, встречаясь с теми из них, кто еще жив, никогда не забываю говорить им спасибо. А в завершение этой темы, приведу слова Сергея Семака, сказанные по окончании матча с «Динамо»: «По поводу ЭСК уже много говорили, кто заседает и как принимают решения, но ничего не меняется, все бесполезно».

И это говорит тренер команды, которая победила!

Олег Романцев&nbsp;&mdash; об&nbsp;увольнении Дмитрия Парфенова из &laquo;Торпедо&raquo;, сборной России, лимите и&nbsp;судьях.«Увольнение Парфенова из «Торпедо» через месяц работы — паноптикум!» Романцев — о сборной, лимите, судьях и легких деньгах

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Олег Романцев
РПЛ
Милорад Мажич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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