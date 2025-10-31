Романцев — о судействе: «В Сербии в ЭСК тоже одни иностранцы?»
Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о судействе в РПЛ.
— На вопрос «СЭ», почему в экспертно-судейскую комиссию входят одни иностранцы, глава судейского корпуса Милорад Мажич ответил, что в ней должны трудиться только независимые эксперты. Получается, что российские специалисты могут проявлять предвзятость в оценке решений арбитров?
— Интересуясь моим мнением, вы сами и ответили на свой вопрос. Причем на все сто процентов правильно. По иному эта ситуация и не может восприниматься. И было бы любопытно узнать, как обстоят дела с этим вопросом, скажем, в той же Сербии, откуда родом господин Мажич, или в Англии с Италией? Там, в этой самой коллегии, тоже трудятся только иностранцы, или может и своим доверяют? Лично мне такой подход не нравится, поскольку не верю, что среди российских специалистов нет порядочных людей. Еще было бы интересно услышать, пользуются ли в названных странах в судейских делах полиграфом, который в народе кличут «детектором лжи»? Кстати, насколько мне известно, данные полиграфа в суде не учитываются, поскольку столь хитрый аппарат народ уже научился обманывать. Скажу лишь, что раз уж мы обсуждаем такую скользкую тему, как порядочность арбитров, значит, проблема судейства в нашем футболе относится к категории больных. Но ведь не из тех, что считается неизлечимой? И решать ее нужно не с помощью приглашения иностранцев и применением детекторов, а качественной и терпеливой работой по воспитанию арбитров. В мои игровые времена это были авторитетные и уважаемые люди. Причем судейство для них не было средством пополнения семейного бюджета, а просто любимым делом, которым они занимались, получая какие-то гроши в виде суточных. И сейчас, встречаясь с теми из них, кто еще жив, никогда не забываю говорить им спасибо. А в завершение этой темы, приведу слова Сергея Семака, сказанные по окончании матча с «Динамо»: «По поводу ЭСК уже много говорили, кто заседает и как принимают решения, но ничего не меняется, все бесполезно».
И это говорит тренер команды, которая победила!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0