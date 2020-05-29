Олег Матыцин: «Минспорта приветствует решение проводить матчи РПЛ со зрителями»

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение разрешить проводить матчи РПЛ со зрителями.

Ранее стало известно, что клубы смогут заполнить 10 процентов от общей вместимости домашних арен. Сезон РПЛ возобновится с 21 июня.

— Считаю это значительной и общей победой правительства Российской Федерации, РФС, РПЛ и всего спортивного сообщества, — приводит слова Матыцина РИА Новости. — Мы достаточно серьезно готовили и прорабатывали данный вопрос, я и все мои коллеги по министерству спорта приветствуем это решение.