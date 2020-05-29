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Олег Матыцин: «Минспорта приветствует решение проводить матчи РПЛ со зрителями»

15:28
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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение разрешить проводить матчи РПЛ со зрителями.

Ранее стало известно, что клубы смогут заполнить 10 процентов от общей вместимости домашних арен. Сезон РПЛ возобновится с 21 июня.

— Считаю это значительной и общей победой правительства Российской Федерации, РФС, РПЛ и всего спортивного сообщества, — приводит слова Матыцина РИА Новости. — Мы достаточно серьезно готовили и прорабатывали данный вопрос, я и все мои коллеги по министерству спорта приветствуем это решение.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200529/1572180755.html

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