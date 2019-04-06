Олег Кононов: "Замена Селихова? У него что-то с кистью"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:2).

– Плохое начало "Спартака" во втором тайме? Давление было со стороны ЦСКА. Они забили два гола. Первый гол был курьезный – несогласованные действия вратаря и защитника. Причины? Позиционные ошибки, ошибка голкипера. Будем смотреть игру и все разберем. Двойная замена Гулиева и Мелкадзе? Хотели оживить и усилить игру. Замена Селихова? Еще не знаю, у него что-то с кистью, – сказал Кононов.

"Спартак" – ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

Селихов не пожал руку Кононову и что-то ему крикнул

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