Олег Кононов: "За счет будем вскрывать оборону "Динамо"? У нас есть план"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед матчем 19-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что у красно-белых есть план на игру. По его словам, необходимо четко его выполнять.

– За счет будем вскрывать оборону? Посмотрим. У нас есть план. Есть игра, которую мы тренируем и хотим видеть в каждой игре, – отметил Конов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Все зависит от нас и от того, насколько четко мы будем работать по своему плану.

– Луиз Адриану готов к этой встречи?

– Он может выйти на поле.

– С чем связано возвращение Кутепова?

– Сегодня он должен начинать играть. Он очень хорошо провел предсезонный сбор. Он должен начинать.

– "Динамо" не обыгрывает "Спартак" в Химках с 2008 года…

– Мне трудно об этом говорить. Это скорее для журналистов. Для нас главное – готовность команды. У нас настрой на дерби.

– Команда восстановилась после Кубка?

– Да.