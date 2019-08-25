Олег Кононов: «Впереди тяжелый матч с «Брагой». Поэтому надо копить энергию, восстанавливаться»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы в матча 7-го тура чемпионата России над «Крыльями Советов» поделился впечатлениями от игры.

— Что вы сказали команде?

— Волевая победа, хорошая игра. Просто поздравил ребят, вот и все. А что еще? У нас впереди тяжелый матч с «Брагой». Поэтому надо копить энергию, восстанавливаться, — сказал Кононов в эфире канала «Матч Премьер».

— Что вы сказали команде в перерыве? «Спартак» всегда прибавляет во втором тайме.

— Это все нормально. Команда готова. Команда хочет прибавлять и делает это во втором тайме. Дай Бог, чтобы это было в дальнейших играх. На данный момент так происходит. Мы рады, довольны, но, надо работать, чтобы это двигалось дальше.

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