21:39 | Футбол — РПЛ

Олег Кононов: "В ситуации с Гулиевым добро победило зло"

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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал разрешение скандальной ситуации с полузащитником команды Аязом Гулиевым. Напомним, что футболист избил прохожего, а после извинился через пресс-службу клуба.

– Ситуация с Гулиевым разрешилась?

– Думаю, что да, осталось только официально сказать. Я прочитал письмо гражданина Америки. Могу сказать, что добро всегда побеждает зло. То, что он таким образом себя повел и поставил, это лично для меня вызывает уважение. Не знаю, почему вы на этих словах смеетесь... (Александр Рогулев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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