Олег Кононов: "В ситуации с Гулиевым добро победило зло"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал разрешение скандальной ситуации с полузащитником команды Аязом Гулиевым. Напомним, что футболист избил прохожего, а после извинился через пресс-службу клуба.

– Ситуация с Гулиевым разрешилась?

– Думаю, что да, осталось только официально сказать. Я прочитал письмо гражданина Америки. Могу сказать, что добро всегда побеждает зло. То, что он таким образом себя повел и поставил, это лично для меня вызывает уважение. Не знаю, почему вы на этих словах смеетесь... (Александр Рогулев)​