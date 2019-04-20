Олег Кононов: "Спартаку" нужны единство и вера"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов во время мероприятия в честь празднования дня рождения клуба рассказал, чего не хватает команде в чемпионате России.
– "Спартак" – самый титулованный клуб в России и самый популярный. Не даром его называют народной командой. Единство и вера, это то, что нам сейчас нужно. Приходите на наши матчи, мы сделаем все, чтобы победить, – сказал Канонов перед болельщиками. (Александр Рогулев)
Олег Кононов: "Единство и вера - то, что нам нужно" pic.twitter.com/jp7ILv5tIX– СЭ Спартак (@spartak_se) 20 апреля 2019 г.
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Олег Кононов выведет "Спартак" в Лигу чемпионов в этом сезоне?
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