Олег Кононов: "Спартаку" нужны единство и вера"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов во время мероприятия в честь празднования дня рождения клуба рассказал, чего не хватает команде в чемпионате России.

– "Спартак" – самый титулованный клуб в России и самый популярный. Не даром его называют народной командой. Единство и вера, это то, что нам сейчас нужно. Приходите на наши матчи, мы сделаем все, чтобы победить, – сказал Канонов перед болельщиками. (Александр Рогулев)