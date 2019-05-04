Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после матча 27-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:0) остался доволен игрой Аяза Гулиева. Он охарактеризовал его сильные и слабые стороны.

– Нет, мне не показалось. Аяз очень серьезно и преданно относится к игре, к своей профессии, – сказал Кононов. – И я так думаю, что у него стиль игры такой, где он играет очень ответственно в обороне. Может быть, недостает тех качеств в атаке, которые нам требуются, но то, что он играет таким образом в отборе, что играет за две позиции – это очевидно. Да, надо работать еще над атакой и исполнением, чтобы не было брака в передачах. (Юрий Ширинкин)