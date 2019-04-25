Главный тренер "Спартака" Олег Кононов - о матче с "Арсеналом" (0:3) в 25-м туре чемпионата России.

- В первом тайме преимущество Тулы было в голах. По этого игре не могу сказать, но они здорово использовали контратаки и нашу неорганизованность, - сказал специалиста в эфире телеканала "Матч премьер". - "Арсенал" во втором тайме сел сзади, непросто было взломать оборону Некоторые моменты были, но "Арсенал" заслужил победу. "Спартак" борется за Лигу чемпионов или Лигу Европы? Не будем об этом говорить. Нужно побеждать в каждой игре, а там будет видно. "Арсенал" отыграл лучше, чем мы, счет на табло.

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