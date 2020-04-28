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Олег Иванов сообщил, что перед «Ахматом» ставилась задача попасть в еврокубки

01:32
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Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24» рассказал о задачах, которые ставили перед командой на сезон. После 22 туров грозненцы идут на последнем месте.

— Главная задача на сезон — сохранить место в РПЛ?

— Конечно, нужно быть реалистами. Я мог бы сказать, что мы последние 8-9 матчей выиграем и пробьемся в еврокубки, но нужно быть реалистами.

— А перед началом сезона вам ставили задачу на чемпионат?

— Да, у нас была задача попасть в зону еврокубков.

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