Фоменко о Файзуллаеве в ЦСКА: «Он инсайд. Схема Николича и система Челестини ему не подходили»

Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» объяснил, почему полузащитник Аббос Файзуллаев покинул команду.

— Когда Файзуллаев только появился в ЦСКА, многие говорили: вот она, новая звезда команды! Почему второй сезон у него получился не таким ярким?

— Аббос никогда не скрывал, что хочет выступать в Европе. Мечтал поиграть в больших клубах. «Истанбул», куда он перешел, — это некий трамплин. Все зависит от него.

Его второй сезон в ЦСКА? Думаю, опять дело в схеме. Аббосу больше подходит роль инсайда. Мы же пытались использовать его и в центре, но он сам говорил: «Я не игрок середины поля»!

Марко перешел на другую схему по ходу чемпионата, и Аббосу было тяжело адаптироваться к этому «ромбу».

Понимаете, Файзуллаев очень силен именно в инсайдной зоне. Любит получать мяч на бровке и уже отсюда, что называется, стартовать, обыгрывать один в один.

— Если бы он сейчас остался, то конкурировал бы с Глебовым и Круговым?

— Ну... Нынешняя схема тоже не совсем под него. Глебов и Круговой больше действуют как фланговые игроки, а не инсайды. Файзуллаеву комфортнее в системе 4-3-3 или 3-4-3. Челестини же по большому счету использует 4-4-2.