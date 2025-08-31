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Фоменко: «Челестини не будет менять схему ЦСКА под «Краснодар»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший тренер «Краснодара» Олег Фоменко в интервью «СЭ» объяснил, чем футбол Фабио Челестини отличается от игры, которую ставил армейцам Марко Николич.

— Чем футбол Челестини, прежде всего, отличается от игры, которую ставил Николич?

— Другая схема и требования. Принципы построения игры иные.

— Какие именно?

— Футбол Марко Николича больше был построен на контроле мяча. А у Фабио Челестини — это контроль плюс прессинг. Хорошие переходные фазы. Команда эффективно использует пространство, которое соперник предоставляет за спиной. Поэтому сейчас и сделана впереди ставка на быстрых, легких футболистов. Болельщики получают удовольствие. Они же ждут зрелища. Нужно атаковать — ЦСКА атакует, не замедляет темп.

Почему многим нравится хоккей? Там все быстро, динамично, интенсивно! То же самое можно сказать и про этот ЦСКА. Высокая динамика!

— А вы не думаете, что в матче с «Краснодаром» Челестини отойдет от своих принципов, немного поменяет схему, насытит центр поля?

— Нет, сомневаюсь. Во-первых, слишком мало времени для смены схемы. ЦСКА только в среду провел кубковый матч в Калининграде. Игра закончилась поздно. Перелет, восстановление. Нет времени что-то новое наигрывать.

Да и Челестини не откажется от своей философии.

— Вот как?

— Да. Игра в атаку! Сами играют и другим дают. Армейцы точно не станут закрываться. Мол, мы играем в свой футбол и ни под кого подстраиваться не намерены! Им неважно, кто против них выходит. Вспомните матч с «Зенитом». Команда Челестини играла от себя. А с «Краснодаром» ты еще и дома матч проводишь. Закрываться при своих болельщиках... Ну это, сами понимаете, как-то не очень... Раз все получается, зачем что-то ломать?

Фабио Челестини, Эдуард Сперцян и&nbsp;Джон Кордоба.Что поменял Челестини? Алвес — новый Карвалью? Почему Сперцян не уехал в Англию? Кто может сравниться с Кордобой?
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Фабио Челестини
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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