Фоменко: «Челестини не будет менять схему ЦСКА под «Краснодар»

Бывший тренер «Краснодара» Олег Фоменко в интервью «СЭ» объяснил, чем футбол Фабио Челестини отличается от игры, которую ставил армейцам Марко Николич.

— Чем футбол Челестини, прежде всего, отличается от игры, которую ставил Николич?

— Другая схема и требования. Принципы построения игры иные.

— Какие именно?

— Футбол Марко Николича больше был построен на контроле мяча. А у Фабио Челестини — это контроль плюс прессинг. Хорошие переходные фазы. Команда эффективно использует пространство, которое соперник предоставляет за спиной. Поэтому сейчас и сделана впереди ставка на быстрых, легких футболистов. Болельщики получают удовольствие. Они же ждут зрелища. Нужно атаковать — ЦСКА атакует, не замедляет темп.

Почему многим нравится хоккей? Там все быстро, динамично, интенсивно! То же самое можно сказать и про этот ЦСКА. Высокая динамика!

— А вы не думаете, что в матче с «Краснодаром» Челестини отойдет от своих принципов, немного поменяет схему, насытит центр поля?

— Нет, сомневаюсь. Во-первых, слишком мало времени для смены схемы. ЦСКА только в среду провел кубковый матч в Калининграде. Игра закончилась поздно. Перелет, восстановление. Нет времени что-то новое наигрывать.

Да и Челестини не откажется от своей философии.

— Вот как?

— Да. Игра в атаку! Сами играют и другим дают. Армейцы точно не станут закрываться. Мол, мы играем в свой футбол и ни под кого подстраиваться не намерены! Им неважно, кто против них выходит. Вспомните матч с «Зенитом». Команда Челестини играла от себя. А с «Краснодаром» ты еще и дома матч проводишь. Закрываться при своих болельщиках... Ну это, сами понимаете, как-то не очень... Раз все получается, зачем что-то ломать?