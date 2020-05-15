«Одно из самых мерзких решений в истории». Фанаты «Локомотива» требуют отставки руководства после ухода Семина

Фанаты «Локомотива» выступили с заявлением в связи с новостью о том, что руководство клуба не будет продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.

«Вчера, 14 мая 2020 г., было объявлено о решении Руководства ФК «Локомотив». Клуб объявил о назначении нового тренера и добавил: «Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Семину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, за его многолетнюю работу в ФК «Локомотив».

Оценку тому, как вы провернули увольнение живой Легенды нашего Клуба, создателя современного «Локомотива», заслуженного тренера Юрия Павловича Семина, уже дала многочисленная пресса. Это позор.

Мы считаем произошедшее одним из самых мерзких и необоснованных решений в истории «Локомотива». Это решение против логики, против «Локомотива», его традиций и истории.

В связи с этим мы заявляем, что дальнейшее взаимодействие и любая совместная работа с так называемым «Советом директоров и менеджментом клуба» более невозможны.

Сейчас мы ограничены в действиях из-за эпидемиологической ситуации: в Москве введен пропускной режим, матчи со зрителями будут не скоро. Мы не можем централизованно выразить свою позицию активными действиями на улице или на территории стадиона. Однако мы не имеем права отговаривать болельщиков «Локомотива» и лично сочувствующих Юрию Павловичу Семину любителей спорта от любого выражения своего мнения и каких-либо акций в связи со сложившейся ситуацией.

Мы выражаем презрение «Совету директоров и менеджменту клуба». Вы очернили доброе имя «Локомотива». Вы замарали наши традиции и предали надежды болельщиков! Вы растоптали все то чистое и искреннее, за что боролись и во что верили тысячи красно-зеленых! Вы опозорили то, что десятилетиями закладывалось в основу создания нашей Команды. Вы оскорбили нашу живую Легенду. Вы наплевали на принципы и совесть. Нам с вами не по пути! Мы требуем вашей отставки!" - написано в заявлении фанатов московской команды.

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года.