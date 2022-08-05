Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:20

Лепсая — о Фернандесе: «Парагвайские центральные защитники — устоявшийся бренд»

Тимур Лепсая рассказал о новичке «Динамо» из Парагвая Роберто Фернандесе
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Роберто Фернандес.
Фото ФК «Динамо»

Бывший руководитель международного отдела «Сатурна», один из главных экспертов по латиноамериканскому футбольному рынку Тимур Лепсая в интервью «СЭ» рассказал о новичке «Динамо» из Парагвая Роберто Фернандесе.

— «Динамо» можно поздравить с покупкой Фернандеса. В борьбе за него москвичи опередили мексиканские и бразильские клубы. По моей информации, всерьез интересовались им и «Брага» с «Альмерией». Парагвайские центральные защитники — устоявшийся бренд. Трудяги, физические крепкие, обученные, с великолепными бойцовскими качествами. К тому же более дисциплинированные, чем бразильцы и аргентинцы.

Алексис Бека Бека. Тимур Лепсая: «Бека-Бека и шести миллионов не стоит. В истории его продажи много странного»

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Роберто Фернандес
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как снять боль в пояснице в домашних условиях?
9 лет тюрьмы за 0,7 грамма: звезда американского спорта Бриттни Грайнер в Химках услышала свой приговор. Что теперь ее ждет?
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Лепсая — о Монтесе: «С адаптацией мексиканцев в Европе часто возникают сложности. Ребята с апломбом, капризные»
Тимур Лепсая: «Бека-Бека и шести миллионов не стоит. В истории его продажи много странного»
Бразильская система «Зенита». Колонка Казакова
Источник: переговоры «Динамо» и «Монтеррея» по трансферу Монтеса зашли в тупик
Асхабадзе — о Нагучеве и других критиках: «Если на всех обижаться, то горб вырастет»
Роман Асхабадзе назвал бюджет «Факела»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лепсая — о Монтесе: «С адаптацией мексиканцев в Европе часто возникают сложности. Ребята с апломбом, капризные»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости