Бывший руководитель международного отдела «Сатурна», один из главных экспертов по латиноамериканскому футбольному рынку Тимур Лепсая в интервью «СЭ» рассказал о новичке «Динамо» из Парагвая Роберто Фернандесе.

— «Динамо» можно поздравить с покупкой Фернандеса. В борьбе за него москвичи опередили мексиканские и бразильские клубы. По моей информации, всерьез интересовались им и «Брага» с «Альмерией». Парагвайские центральные защитники — устоявшийся бренд. Трудяги, физические крепкие, обученные, с великолепными бойцовскими качествами. К тому же более дисциплинированные, чем бразильцы и аргентинцы.