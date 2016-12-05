19:54 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Одил Ахмедов: "Последний матч в году - это большая ответственность"

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Полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов в домашнем матче 17-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил, что у хозяев в первом тайме многое не получается. По словам хавбека, последний матч в календарном году – это большая ответственность для каждого футболиста.

– Мы знали, что "Крылья Советов" будут играть от обороны, – сказал Ахмедов в эфире телеканала "Наш футбол". – У нас многое не получается. Надеюсь, во втором тайме удастся исправиться. Последний матч в году – это большая ответственность для каждого футболиста. Стараюсь сделать максимум для того, чтобы принести команде пользу.

Трансляция матча "Краснодар" - "Крылья Советов"

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