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«Очень сильно мотивировали действия против команды со стороны Кикнадзе и Мещерякова». Семин уничтожил руководство «Локомотива»

00:45
Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в первом интервью после ухода из команды, которое он дал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, крайне жестко отозвался о деятельности гендиректора клуба Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.

— Вам трудно смириться с тем, что нефутбольные люди, непонятно откуда в ваше дело приходящие, решают вашу судьбу? — вопрос Семину.

— Да, это — самое сложное. Потому что так происходит не только в отношении меня, а в отношении всего нашего футбола. И таких людей становится все больше и больше.

— Именно этим фактором объясняете уход из профессии в достаточно раннем возрасте Олега Романцева и Валерия Газзаева?

— Вне сомнений.

— Но, в отличие от них, вы продолжаете сражаться.

— И буду сражаться дальше, вот увидите! Меня очень сильно мотивировали действия против команды со стороны Кикнадзе и Мещерякова. Я все время задавал себе вопрос: неужели не смогу добиться успехов, когда со стороны руководства клуба не то что нет помощи, а есть противодействие? Оказывается — смог! (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Юрия Семина — здесь

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