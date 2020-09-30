Объявлен список «33 лучших». Игроки «Зенита» заняли шесть первых мест
Исполком РФС назвал список 33 лучших футболистов сезона. Наибольшее представительство получил чемпион и обладатель Кубка России «Зенит». Первые места в своих амплуа заняли шесть футболистов сине-бело-голубых, а всего в символическую сборную вошли девять зенитовцев.
5 футболистов представляют «Спартак», 4 — «Краснодар» и «Локомотив», по 3 — ЦСКА и «Ростов», по 1 — «Динамо», «Ахмат», «Арсенал» и «Урал».
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).
Правые защитники: Мариу Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»), Сергей Петров («Краснодар»).
Правые центральные защитники: Бранислав Иванович («Зенит»), Андрей Семенов («Ахмат»), Самюэль Жиго («Спартак»).
Левые центральные защитники: Ярослав Ракицкий («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Урош Спаич («Краснодар»).
Левые защитники: Юрий Жирков («Зенит»), Айртон («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит»).
Правые полузащитники: Алексей Миранчук («Локомотив»), Малком («Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»).
Правые центральные полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Баринов («Локомотив»).
Левые центральные полузащитники: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Магомед Оздоев («Зенит»), Матиас Норманн («Ростов»).
Левые полузащитники: Вандерсон («Краснодар»), Жоау Мариу («Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»).
Правые нападающие: Сердар Азмун («Зенит»), Евгений Луценко («Арсенал»), Эрик Бикфалви («Урал»).
Левые нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА), Элдор Шомуродов («Ростов»).
?? Исполком РФС утвердил 33 лучших футболиста сезона-2019/20. ? ?? Игорь Акинфеев (ЦСКА) ?? Матвей Сафонов («Краснодар») ?? Антон Шунин («Динамо») ? ?? Марио Фернандес (ЦСКА) ?? Вячеслав Караваев («Зенит») ?? Сергей Петров («Краснодар») ?? Бранислав Иванович («Зенит») ?? Андрей Семенов («Ахмат») ?? Самюэль Жиго («Спартак») ?? Ярослав Ракицкий («Зенит») ?? Георгий Джикия («Спартак») ?? Урош Спаич («Краснодар») ?? Юрий Жирков («Зенит») ?? Айртон («Спартак») ?? Дуглас Сантос («Зенит») ? ?? Алексей Миранчук («Локомотив») ?? Филипе Малком («Зенит») ?? Зелимхан Бакаев («Спартак») ?? Вилмар Барриос («Зенит») ?? Роман Зобнин («Спартак») ?? Дмитрий Баринов («Локомотив») ?? Гжегож Крыховяк («Локомотив») ?? Магомед Оздоев («Зенит») ?? Матиас Норманн («Ростов») ?? Вандерсон («Краснодар») ?? Мариу Жоау («Локомотив») ?? Алексей Ионов («Ростов») ? ?? Сердар Азмун («Зенит») ?? Евгений Луценко («Арсенал») ?? Эрик Бикфалви («Урал») ?? Артем Дзюба («Зенит») ?? Никола Влашич (ЦСКА) ?? Эльдор Шомуродов («Ростов»)