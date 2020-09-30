Объявлен список «33 лучших». Игроки «Зенита» заняли шесть первых мест

Исполком РФС назвал список 33 лучших футболистов сезона. Наибольшее представительство получил чемпион и обладатель Кубка России «Зенит». Первые места в своих амплуа заняли шесть футболистов сине-бело-голубых, а всего в символическую сборную вошли девять зенитовцев.

5 футболистов представляют «Спартак», 4 — «Краснодар» и «Локомотив», по 3 — ЦСКА и «Ростов», по 1 — «Динамо», «Ахмат», «Арсенал» и «Урал».

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Правые защитники: Мариу Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»), Сергей Петров («Краснодар»).

Правые центральные защитники: Бранислав Иванович («Зенит»), Андрей Семенов («Ахмат»), Самюэль Жиго («Спартак»).

Левые центральные защитники: Ярослав Ракицкий («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Урош Спаич («Краснодар»).

Левые защитники: Юрий Жирков («Зенит»), Айртон («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит»).

Правые полузащитники: Алексей Миранчук («Локомотив»), Малком («Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»).

Правые центральные полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Баринов («Локомотив»).

Левые центральные полузащитники: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Магомед Оздоев («Зенит»), Матиас Норманн («Ростов»).

Левые полузащитники: Вандерсон («Краснодар»), Жоау Мариу («Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»).

Правые нападающие: Сердар Азмун («Зенит»), Евгений Луценко («Арсенал»), Эрик Бикфалви («Урал»).

Левые нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА), Элдор Шомуродов («Ростов»).