Обсуждение продажи пива на стадионах возобновится через месяц

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что обсуждение вопроса продажи пива на стадионах возобновится через месяц.

«Сейчас начнется опрос населения, который проводится с участием Российского футбольного союза. Эти процессы займут примерно месяц. Пройдет опрос, оценка результатов», — цитирует Свищева ТАСС.

По словам депутата, по итогам опроса планируется получить реальную картину ситуации.

Ранее депутат рассказал «СЭ», что основным оппонентом возвращения пива на стадионы было Министерство здравоохранения РФ. Сейчас у ведомства уже нет категорической позиции, там попросили провести соцопрос.

«По мнению Минздрава, население не поддерживает законопроект, поэтому запросили. Важен результат, хотим уже разобраться», — уточнил депутат.