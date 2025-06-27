Смертин — о забеге в Оймяконе в 50 градусов мороза: «Холод не пугает. Я же сибиряк!»

Экс-капитан сборной России, чемпион Англии-2005 в составе «Челси» Алексей Смертин в интервью «СЭ» рассказал, что в январе планирует принять участие в 50-километровом забеге в якутском Оймяконе.

— Свою новую цель вы уже озвучили. Январь 2026-го, Оймякон, самый холодный забег в мире.

— Подумал: символично: 50 лет, 50 км, 50 градусов мороза. Хочу проверить себя и в таких условиях. Холод не пугает. Я же сибиряк! В детстве во дворе играли с пацанами в футбол в минус 40 — никаких проблем. А экстремальный марафон на Байкале, где было минус 25, я в одних штанах пробежал, без термобелья. Но тут без него точно не обойтись. Еще надену носки потолще, баф, варежки поверх перчаток... Надеюсь, не замерзну, — сказал Смертин «СЭ».

Смертин завершил карьеру в 2008 году. Он выступал за барнаульское «Динамо», «Зарю» из Ленинск-Кузнецкого, «Уралан», «Локомотив», «Бордо», «Челси», «Портсмут», «Чарльстон», московское «Динамо» и «Фулхэм».