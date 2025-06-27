Смертин — об ультрамарафоне в Сахаре: «Я понял, что человек способен раздвинуть границы своих возможностей»

Экс-капитан сборной России, чемпион Англии-2005 в составе «Челси» Алексей Смертин в интервью «СЭ» рассказал об ощущениях во время апрельского ультрамарафона в Сахаре. Он длился неделю, состоял из шести этапов протяженностью 252 км. Смертин преодолел их за 33 часа 47 минут и занял 118-е место из 847 участников.

— Пробежав ультрамарафон в Сахаре, что поняли о самом себе — из того, что не понимали раньше?

— Я понял, что человек способен раздвинуть границы своих возможностей. У меня же до этого все было разово: играл в футбол 26 часов, пробегал 90 км. Потом открывал бутылочку пива, ложился спать, и наутро шло восстановление.

А здесь проснулся — и вперед. По песку и камням, с тяжелым рюкзаком. Разболелась спина, ныли икроножные мышцы, плюс мозоли... Второй этап я не завалил, но преодолел гораздо медленнее, чем планировал. Начинал ускоряться, а голова стопорила. Вместо бега переходил на шаг. Организм как будто перестраховывался.

Вечером сказал себе: «Так нельзя!» Поработал с головой, настроился на следующие этапы — и снова побежал. Уже не обращая внимания на боль. Именно в те дни осознал, что у нее в отличие от страданий есть порог. К боли в какой-то момент привыкаешь, просто перестаешь замечать. Если, конечно, тебе не загоняют под ногти иголки. Все остальное терпимо.

Вот у страданий нет предела. Но это твой выбор. Ты можешь бежать по пустыне и страдать. Можешь перейти на шаг — станет легче. А можешь сойти с дистанции, и страдания вообще закончатся, — сказал Смертин «СЭ».

Смертин завершил карьеру в 2008 году. Он выступал за барнаульское «Динамо», «Зарю» из Ленинск-Кузнецкого, «Уралан», «Локомотив», «Бордо», «Челси», «Портсмут», «Чарльстон», московское «Динамо» и «Фулхэм».