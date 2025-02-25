Общее собрание РПЛ выбрало кандидатов в Палату по разрешению споров РФС

Пресс-служба РПЛ сообщила, что на общем собрании лиги было проведено голосование по выбору кандидатов в Палату РФС по разрешению споров.

По итогам подсчета голосов выдвинуты следующие кандидаты:

— Вячеслав Алкин, советник генерального директора РФК «Ахмат» по правовым вопросам;

— Дмитрий Дубовских, заместитель руководителя юридического департамента ФК «Динамо» Москва;

— Виталий Пасунько, заместитель генерального директора по правовым вопросам ФК «Краснодар»;

— Юрий Хабаров, руководитель юридического отдела ПФК ЦСКА;

— Мария Токмакова, директор по правовым вопросам ФК «Спартак».