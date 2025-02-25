Смородская — о будущем «Ростова» без Карпина: «Клуб уже не будет прежним»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» предположила, какое будущее ждет «Ростов» без экс главного тренера ростовчан Валерия Карпина.

«Уход скажется плохо. Это уже не будет прежний «Ростов» — однозначно. Все, что было у клуба завоевано и могло бы быть завоевано, ничего этого не будет без Карпина», — сказала Смородская «СЭ».

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера клуба. 56-летний специалист возглавлял коллектив с марта 2022 года. Ранее он уже тренировал ростовчан с 2017 по 2021 год, но покинул команду в связи с назначением в сборную России.

«Ростов» занимает седьмое место в таблице РПЛ. Команда набрала 26 очков в 18 турах. 2 марта «Ростов» примет московское «Динамо» в 19-м туре чемпионата.

Александр Абустин