Агент Дивеева заявил, что к игроку сохраняется интерес от европейских клубов

Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал «СЭ» об интересе к игроку со стороны европейских клубов.

«Если в прессе что-то не появляется, это не значит, что нет интереса. Некоторая работа ведется, но говорить о ней не будем. Интерес из Европы сохраняется. Но Игорь доволен своим положением в ЦСКА, продолжает играть. Если будет хорошее предложение — мы его рассмотрим», — сказал Еремин «СЭ».

В текущем сезоне Дивеев провел за ЦСКА 24 матча и забил 6 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего россиянина в 7,5 миллиона евро.