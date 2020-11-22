Обляков — о матче против «Сочи»: «Сказать, что эта команда, которую нельзя обыграть, я не могу»
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о настрое на матч 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».
— Они неплохо играют, долгое время находились в верхней части таблицы, да и сейчас хорошо идут, — приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА. — Против «Сочи» будет нелегко, но и сказать, что эта команда, которую нельзя обыграть, я тоже не могу. Постараемся добиться победы, она для нас очень важна.
Матч ЦСКА — «Сочи» состоится 22 ноября. Начало в 14.00 по московскому времени.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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