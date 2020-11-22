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Обляков — о матче против «Сочи»: «Сказать, что эта команда, которую нельзя обыграть, я не могу»

10:15
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о настрое на матч 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

— Они неплохо играют, долгое время находились в верхней части таблицы, да и сейчас хорошо идут, — приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА. — Против «Сочи» будет нелегко, но и сказать, что эта команда, которую нельзя обыграть, я тоже не могу. Постараемся добиться победы, она для нас очень важна.

Матч ЦСКА — «Сочи» состоится 22 ноября. Начало в 14.00 по московскому времени.

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