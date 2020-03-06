Газзаев поддержал Семина: «Люди в «Локомотиве» устраивают скандалы и мешают команде. Это непрофессионально!»

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны Валерий Газзаев выразил свое отношение к ситуации в «Локомотиве». В эксклюзивном интервью «СЭ» Газзаев заявил, что возмущен действиями руководства красно-зеленых и отсутствием поддержки главному тренеру «Локо» Юрию Семину.

Напомним, что ранее генеральный директор клуба Василий Кикнадзе дал большое интервью российским изданиям, где, в частности, заявил: летом на совете директоров будут рассматриваться несколько кандидатур на пост тренера, включая Юрия Семина.

— Прочитал это интервью. Я крайне удивлен и возмущен, — сказал Газзаев. — Поразительно, что подобные вещи звучат в разгар решающей части чемпионата. Мало того, что Семину в «Локомотиве» не оказывают поддержки. Так подобные заявления еще и откровенно мешают команде. На ровном месте создаются скандалы и интриги, которые вносят раздрай.

В очередной раз вместо помощи для Семина мы видим только вред. Лучше бы люди в клубе почаще прислушивались к человеку, который сделал для «Локомотива» очень-очень многое и только за последние годы выиграл чемпионат, два Кубка, выводил команду дважды в Лигу чемпионов. Назовите мне тренера, который за последнее время добился большего?! Казалось бы, просто помогай ему — и получишь гарантированный результат.

Но вместо этого... До меня доходят слухи, что некоторым ведущим игрокам на ухо шепчут: «А вот если мы летом поменяем тренера...» Семин успешно вводит в состав молодых игроков, которых руководство не хотело видеть в команде и оставило лишь по его настоянию. И сейчас вдруг начинает подниматься тема смены тренера — когда еще ничего не ясно и не решено, команда борется за самые высокие места, но ей тем самым вставляют палки в колеса. Люди, которые это делают, на мой взгляд, поступают непрофессионально и профнепригодно.

Василий Кикнадзе: «Я не за Юрия Палыча. Не за Кикнадзе. Не за совет директоров. Я — за клуб»