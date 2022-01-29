Адамов, Алип и Сергеев отправились с «Зенитом» на второй сбор, Азмун в заявку не попал

Футболисты «Зенита» отправились на второй сбор команды в Португалии, сообщается на официальном сайте клуба.

В заявку команды попали новички Арсен Адамов и Иван Сергеев, а также Нуралы Алып, с которым официально не подписали контракт. Вильмар Барриос присоединится к команде после отборочных матчей ЧМ-2022 в составе сборной Колумбии.

В список не вошел форвард Сердар Азмун. Как сообщал «СЭ», иранец не попал в список, так как до сих пор находится на карантине в дубайском отеле.