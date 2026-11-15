Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Не Хохлов, а Овчинников? Стало известно, кто может временно возглавить «Локомотив»

Максим Слекишин
корреспондент
Сергей Овчинников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
При этом клуб все еще официально не расстался с Галактионовым.

Московский «Локомотив» планирует назначить Сергея Овчинникова исполняющим обязанности главного тренера, сообщил журналист «Чемпионата» Андрей Панков. При этом клуб официально так и не объявил о расторжении контракта с Михаилом Галактионовым — специалист по-прежнему числится в штабе красно-зеленых, но больше не участвует в подготовке команды.

«Попытка разделить ответственность»

Еще несколько дней назад главным претендентом на временную должность называли Дмитрия Хохлова, который руководит молодежкой железнодорожников. 12 ноября Telegram-канал «Мутко против» отмечал: именно его готовят к этой роли.

Однако, по информации Панкова, наиболее вероятный кандидат — 56-летний Овчинников. Предполагается, что в его штаб также войдут Александр Бородюк, Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов.

Возможное назначение вызвало неоднозначную реакцию бывших президентов клуба. Николай Наумов поддержал Овчинникова и его потенциальных помощников. В разговоре с «Советским спортом» он подчеркнул, что бывший вратарь — «харизматичный, жесткий и властный человек, способный встряхнуть команду».

Дмитрий Хохлов. Галактионова сменит Хохлов. Колонка Казакова о «Локомотиве»

А Ольга Смородская, напротив, раскритиковала идею.

«Плохо думаю о таком варианте. Не потому, что Овчинников давно не работал главным тренером, а потому, что это будет лебедь, рак и щука. Несерьезные какие-то назначения. Это попытка разделить ответственность между всеми», — заявила Смородская «Советскому спорту».

После завершения игровой карьеры Овчинников в 2007 году начал работать в «Локомотиве» тренером вратарей. Затем стал помощником Юрия Семина в киевском «Динамо», а позднее самостоятельно возглавлял «Кубань», брянское и минское «Динамо». С 2012 по 2016 год отвечал за подготовку голкиперов сборной России, а с 2014-го по 2020-й входил в штаб в ЦСКА при Леониде Слуцком и Викторе Гончаренко.

В 2021-м Сергей возглавил отдел подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС). Параллельно пробовал себя в медиафутболе: руководил командами «Наши парни» и «Банка». В ноябре 2025 года специалист вернулся в «Локомотив», заняв должность директора клубной академии.

Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Увольнение Галактионова затянулось — ему даже оформили прогул

Неопределенность с новым назначением связана с тем, что «Локомотив» до сих пор официально не оформил расставание с Михаилом Галактионовым.

6 ноября, сразу после домашнего поражения от «Рубина» (0:1) в 14-м туре РПЛ, председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных на пресс-конференции объявил о досрочном прекращении контракта с тренером. После этого Галактионов попрощался с командой, однако отдельного заявления пресс-служба так и не опубликовала.

Единственная реакция красно-зеленых — пост в соцсетях со ссылкой на ту самую пресс-конференцию и подписью: «Спите? Мы тоже нет. В ожидании исправления ситуации».

По данным «СЭ», между Галактионовым и генеральным директором клуба Борисом Ротенбергом возник спор из-за неустойки в размере около 60 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта. Тренер планирует получить эту сумму. Руководитель, в свою очередь, считает, что сам 42-летний специалист должен перечислить деньги «Локо», поскольку именно он выступил с инициативой расставания.

Михаил Галактионов. Галактионов ушел, но он не ушел. «Локомотив» продолжает удивлять

12 ноября «Мутко против» сообщил, что Галактионову даже официально оформили прогул за неявку на тренировку команды — поскольку документы о расторжении контракта не были подписаны, специалист формально продолжает числиться в штабе клуба и должен был присутствовать на занятии.

После 14 туров железнодорожники с 11 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч они проведут 22 ноября на выезде против «Родины».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Михаил Галактионов
Сергей Овчинников (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
Сергей Степашин: "У меня такое впечатление, что Соболева и Глушенкова специально решили поберечь для «Зенита»
Кризис как шанс. Почему Глушенков может стать сильнее. Колонка Казакова
Последний рекорд Гретцки под вопросом? Скажет ли Овечкин свое последнее слово
Популярное видео
«Сочи» — «Шинник»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Шинник»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Велес»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Велес»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ленинградец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ленинградец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Португалия — Дания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Португалия — Дания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Уэльс: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Уэльс: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Греция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Греция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Германия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Германия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Ленинградец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Ленинградец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Динамо» — «Краснодар», ЦСКА — «Ахмат» и другие матчи
Источник: ЦСКА связался с Рошей по поводу возвращения
«Родина» победила «Балтику» в товарищеском матче
Агенты Жедсона Фернандеша опровергли слухи об уходе футболиста из «Спартака»
Газизов: «Пока ни один клуб РПЛ не выступил против расширения лиги»
От Джанаева до Максименко — голкиперы «Спартака» под огнем критики. Что не так с вратарями красно-белых?
Экс-арбитр ФИФА Николаев: «Не стал бы заявлять, что внедрение искусственного интеллекта в судейство неизбежно»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дубль Сергеева, Колодин и Сметанин на поле. «Динамо» обыграло медиафутбольный клуб ФК 10
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости