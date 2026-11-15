Не Хохлов, а Овчинников? Стало известно, кто может временно возглавить «Локомотив»
Московский «Локомотив» планирует назначить Сергея Овчинникова исполняющим обязанности главного тренера, сообщил журналист «Чемпионата» Андрей Панков. При этом клуб официально так и не объявил о расторжении контракта с Михаилом Галактионовым — специалист по-прежнему числится в штабе красно-зеленых, но больше не участвует в подготовке команды.
«Попытка разделить ответственность»
Еще несколько дней назад главным претендентом на временную должность называли Дмитрия Хохлова, который руководит молодежкой железнодорожников. 12 ноября Telegram-канал «Мутко против» отмечал: именно его готовят к этой роли.
Однако, по информации Панкова, наиболее вероятный кандидат — 56-летний Овчинников. Предполагается, что в его штаб также войдут Александр Бородюк, Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов.
Возможное назначение вызвало неоднозначную реакцию бывших президентов клуба. Николай Наумов поддержал Овчинникова и его потенциальных помощников. В разговоре с «Советским спортом» он подчеркнул, что бывший вратарь — «харизматичный, жесткий и властный человек, способный встряхнуть команду».
А Ольга Смородская, напротив, раскритиковала идею.
«Плохо думаю о таком варианте. Не потому, что Овчинников давно не работал главным тренером, а потому, что это будет лебедь, рак и щука. Несерьезные какие-то назначения. Это попытка разделить ответственность между всеми», — заявила Смородская «Советскому спорту».
После завершения игровой карьеры Овчинников в 2007 году начал работать в «Локомотиве» тренером вратарей. Затем стал помощником Юрия Семина в киевском «Динамо», а позднее самостоятельно возглавлял «Кубань», брянское и минское «Динамо». С 2012 по 2016 год отвечал за подготовку голкиперов сборной России, а с 2014-го по 2020-й входил в штаб в ЦСКА при Леониде Слуцком и Викторе Гончаренко.
В 2021-м Сергей возглавил отдел подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС). Параллельно пробовал себя в медиафутболе: руководил командами «Наши парни» и «Банка». В ноябре 2025 года специалист вернулся в «Локомотив», заняв должность директора клубной академии.
Увольнение Галактионова затянулось — ему даже оформили прогул
Неопределенность с новым назначением связана с тем, что «Локомотив» до сих пор официально не оформил расставание с Михаилом Галактионовым.
6 ноября, сразу после домашнего поражения от «Рубина» (0:1) в 14-м туре РПЛ, председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных на пресс-конференции объявил о досрочном прекращении контракта с тренером. После этого Галактионов попрощался с командой, однако отдельного заявления пресс-служба так и не опубликовала.
Единственная реакция красно-зеленых — пост в соцсетях со ссылкой на ту самую пресс-конференцию и подписью: «Спите? Мы тоже нет. В ожидании исправления ситуации».
По данным «СЭ», между Галактионовым и генеральным директором клуба Борисом Ротенбергом возник спор из-за неустойки в размере около 60 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта. Тренер планирует получить эту сумму. Руководитель, в свою очередь, считает, что сам 42-летний специалист должен перечислить деньги «Локо», поскольку именно он выступил с инициативой расставания.
12 ноября «Мутко против» сообщил, что Галактионову даже официально оформили прогул за неявку на тренировку команды — поскольку документы о расторжении контракта не были подписаны, специалист формально продолжает числиться в штабе клуба и должен был присутствовать на занятии.
После 14 туров железнодорожники с 11 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч они проведут 22 ноября на выезде против «Родины».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
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|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3