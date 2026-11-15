Не Хохлов, а Овчинников? Стало известно, кто может временно возглавить «Локомотив»

При этом клуб все еще официально не расстался с Галактионовым.

Московский «Локомотив» планирует назначить Сергея Овчинникова исполняющим обязанности главного тренера, сообщил журналист «Чемпионата» Андрей Панков. При этом клуб официально так и не объявил о расторжении контракта с Михаилом Галактионовым — специалист по-прежнему числится в штабе красно-зеленых, но больше не участвует в подготовке команды.

«Попытка разделить ответственность»

Еще несколько дней назад главным претендентом на временную должность называли Дмитрия Хохлова, который руководит молодежкой железнодорожников. 12 ноября Telegram-канал «Мутко против» отмечал: именно его готовят к этой роли.

Однако, по информации Панкова, наиболее вероятный кандидат — 56-летний Овчинников. Предполагается, что в его штаб также войдут Александр Бородюк, Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов.

Возможное назначение вызвало неоднозначную реакцию бывших президентов клуба. Николай Наумов поддержал Овчинникова и его потенциальных помощников. В разговоре с «Советским спортом» он подчеркнул, что бывший вратарь — «харизматичный, жесткий и властный человек, способный встряхнуть команду».

А Ольга Смородская, напротив, раскритиковала идею.

«Плохо думаю о таком варианте. Не потому, что Овчинников давно не работал главным тренером, а потому, что это будет лебедь, рак и щука. Несерьезные какие-то назначения. Это попытка разделить ответственность между всеми», — заявила Смородская «Советскому спорту».

После завершения игровой карьеры Овчинников в 2007 году начал работать в «Локомотиве» тренером вратарей. Затем стал помощником Юрия Семина в киевском «Динамо», а позднее самостоятельно возглавлял «Кубань», брянское и минское «Динамо». С 2012 по 2016 год отвечал за подготовку голкиперов сборной России, а с 2014-го по 2020-й входил в штаб в ЦСКА при Леониде Слуцком и Викторе Гончаренко.

В 2021-м Сергей возглавил отдел подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС). Параллельно пробовал себя в медиафутболе: руководил командами «Наши парни» и «Банка». В ноябре 2025 года специалист вернулся в «Локомотив», заняв должность директора клубной академии.

Михаил Галактионов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Увольнение Галактионова затянулось — ему даже оформили прогул

Неопределенность с новым назначением связана с тем, что «Локомотив» до сих пор официально не оформил расставание с Михаилом Галактионовым.

6 ноября, сразу после домашнего поражения от «Рубина» (0:1) в 14-м туре РПЛ, председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных на пресс-конференции объявил о досрочном прекращении контракта с тренером. После этого Галактионов попрощался с командой, однако отдельного заявления пресс-служба так и не опубликовала.

Единственная реакция красно-зеленых — пост в соцсетях со ссылкой на ту самую пресс-конференцию и подписью: «Спите? Мы тоже нет. В ожидании исправления ситуации».

По данным «СЭ», между Галактионовым и генеральным директором клуба Борисом Ротенбергом возник спор из-за неустойки в размере около 60 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта. Тренер планирует получить эту сумму. Руководитель, в свою очередь, считает, что сам 42-летний специалист должен перечислить деньги «Локо», поскольку именно он выступил с инициативой расставания.

12 ноября «Мутко против» сообщил, что Галактионову даже официально оформили прогул за неявку на тренировку команды — поскольку документы о расторжении контракта не были подписаны, специалист формально продолжает числиться в штабе клуба и должен был присутствовать на занятии.

После 14 туров железнодорожники с 11 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч они проведут 22 ноября на выезде против «Родины».