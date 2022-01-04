Боярский рассказал, почему российские игроки не уезжают в Европу в отличие от украинских

Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» рассказал, почему российские игроки не стремятся уехать в Европу в отличие от украинских футболистов.

«В киевском «Динамо» всегда были сильные игроки. В сборной СССР было много украинских футболистов. Нет, я не могу сказать, что российские футболисты слабее украинцев. Просто у нас есть все финансовые условия, чтобы не ехать в Европу. Зачем нашим футболистам уезжать? Когда и здесь хорошо платят. Какая мотивация?» — сказал Боярский «СЭ».

Ранее игрок киевского «Динамо» Миколенко перешел в «Эвертон» за 23,5 миллиона евро.